Corpo de jovem desaparecido no mar é encontrado na Baía de Guanabara

Depois de quatro dias de busca, o corpo do pescador Jhon Ribeiro, de 29 anos, foi encontrado na tarde de ontem (6), na Baía de Guanabara, na altura do Barreto, em Niterói. A informação foi confirmada por familiares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Grupamento Marítimo (GMAR) encontrou um corpo por volta das 14h36, quando realizava a busca pela região.

Segundo a família, o sepultamento vai ser realizado na tarde de hoje no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo.

“A gente alugou um barquinho na entrada do Barreto, numa colônia de pescadores próximo do [estaleiro] Renave. Nos deslocamos para pescar próximo das boias até que a gente parou e, de repente, apareceu uma embarcação muito grande vindo muito rápido. O John pegou os sinais, começou a sinalizar, mas a embarcação não reagiu e seguiu avançando na nossa direção. Naquele momento de desespero a gente remou no sentido oposto, mas ela fez uma conversão na nossa direção”, relatou Lívio, amigo de Jhon que estava no barco com ele no dia do acidente.

De acordo com Lívio, o navio era o “Rio Trovão”, da empresa Camorim. A embarcação estava rebocando uma balsa, de acordo com a testemunha. O pescador afirmou que, durante os momentos de tensão, orientou que seu amigo pulasse. Ele alega que, após conseguir se salvar, ainda tentou procurar o amigo pelas águas, sem sucesso.

“O John me deu um tapa no ombro e perguntou o que fazia. Segurei na mão dele e falei para pular. Eu pulei, mas não o vi pulando. Dei duas braçadas, olhei para trás. A embarcação estava flutuando e o navio se aproximando. Não o vi mais desde então. Eu fechei os olhos nas últimas braçadas esperando o atropelamento. Depois que o navio passou eu nadei em círculos para procurar o John”, prosseguiu.