Corpo de Isabel é cremado e cinzas serão jogadas no mar

Entre saques, passes, levantamentos e pontos marcados em uma quadra de vôlei, Isabel Salgado, morta na madrugada da última quarta-feira (16) após ter sido contaminada com uma bactéria e ter tido uma parada cardíaca no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, foi velada e cremada na tarde desta quinta-feira (17), às 14h, no Cemitério da Penitência, Zona Norte do Rio.

Segundo a família, as cinzas da ex-atleta do Flamengo e Seleção Brasileira serão jogadas do mar. “Ela era do mar, da natureza. Então, ela sera jogada onde ela gostava”, disse uma das filhas, Carol Solberg.

Durante a manhã, em um velório aberto ao público no Cemitério da Penitência, Região Portuária do Rio, familiares, amigos, colegas do esporte e fãs foram se despedir da atleta.

Parceira de Isabel nas areias e na quadra, Jaqueline se emocionou ao falar da amiga de infância. “Não é uma despedida, porque a Isabel é eterna, nossas histórias são eternas. Foi uma pessoa que eu tive a sorte de cruzar no meu caminho”, contou emocionada.

O judoca Flávio Canto, amigo de longa data, também falou com carinho da eterna camisa 7 no vôlei. “Bebel é uma das maiores lendas do esporte brasileiro, família espetacular, tenho um carinho enorme por ela. Era absurdamente diferenciada, não só esportivamente, mas quando ela se posicionava”.

Virna, por sua vez, que foi companheira de time e depois treinada por Isabel, afirmou que ela será “única” no esporte e falou sobre a importância dela em sua carreira: “A vida dela era sempre hoje. Até para partir ela foi intensa. Eu tive a sorte de jogar muitos anos ao lado dela, que foi meu ídolo e depois foi minha técnica”, resumiu.

Gustavo Kuerten, o Guga, mandou uma coroa de flores para homenagear Isabel. O ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Vôlei, Carlos Arthur Nuzman, também esteve presente na cerimônia.

O cantor e compositor Chico Buarque compareceu à cerimônia. “Vim aqui despedir dela e abraçar a família. Momento muito triste”, revelou.

Isabel deixa os filhos Maria Clara Salgado, Pedro Solberg, Carol Solberg, atletas de vôlei de praia, além de Pilar Salgado e Alisson Salgado.