Corpo de indigenista Bruno Pereira é identificado

Por meio de perícia, foi identificado neste sábado (18) pela Polícia Federal (PF), o corpo do indigenista Bruno Araújo, desaparecido ao lado do jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari, uma densa área de selva amazônica onde vivem 26 povos indígenas, muitos deles isolados. Os dois eram procurados desde o dia 5 de junho.

A identidade de Bruno só foi possível, graças a comparação entre exames odontológicos entregues pela família do indigenista e a arcada dentária recolhida pelos policiais federais. O mesmo procedimento foi usado na identificação do repórter inglês, sendo que no caso de Dom, houve ainda a análise de impressões digitais e caraterísticas físicas, método conhecido como antropologia forense.

Em comunicado, a PF fez questão de dizer que “Não existem indicativos da presença de outros indivíduos em meio ao material que passa por exames”.

Um terceiro suspeito dos homicídios que chocou o mundo se entregou à polícia na manhã deste sábado (18). Trata-se de Jeferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha. Ele é o terceiro suspeito detido.

A PF informou também que a morte de Bruno foi decorrente de traumatismo toracoabdominal e craniano por disparos de arma de fogo com munição típica de caça, com múltiplos balins, que ocasionaram lesões sediadas no tórax (2 tiros) e crânio (1 tiro).

Foto destaque: Indigenista Bruno Pereira foi assassinado na Amazônia, junto ao jornalista britânico Dom Phillips (foto: Reprodução / TV Globo)