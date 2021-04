Corpo de idoso é trocado e família vela vítima da covid-19

A família de um idoso passou por momentos de tristeza e apreensão na última sexta-feira (3). O corpo do idoso identificado como Olavo Barbosa, de 76 anos, foi trocado na hora do funeral pelo de uma vítima que morreu em decorrência da covid-19.

Olavo estava internado há um mês no Hospital Municipal Ana Moreira, em Conceição de Macabu, depois de passar mal com problemas cardiológicos. Ele chegou a receber alta, mas logo depois passou mal novamente e retornou ao hospital, onde acabou morrendo.

A funerária na hora de recolher o corpo que estava na capela do hospital, levou o de uma vítima da covid-19. A família só percebeu a troca no momento do velório, quando repararam que no punho do corpo velado, não tinha a cicatriz do procedimento de cateterismo realizado por seu Olavo.

Na rede social, o neto do idoso, o jornalista Luan Santos, se manifestou.



“Ressalto que velamos um corpo sem estar lacrado, sem nenhum cuidado como acontecem nos casos de Covid. Um velório normal. O corpo errado, inclusive, estava com roupas que mandamos para colocar no meu avô. O caixão dele também foi usado. Como podem trocar um corpo?”.

Todos os presentes na cerimônia testagem para Covid-19 daqui 10 dias através da Secretaria de Saúde do município de Conceição de Macabu.