Corpo de Erasmo Carlos é velado no Rio

O velório do cantor e compositor Erasmo Carlos aconteceu nesta quarta-feira (23), no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro, somente para família e amigos próximos ao artista.

O amigo de fé e irmão camarada Roberto Carlos, visivelmente abalado, foi se despedir do cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu na ontem (22), vítima de quadro de paniculite, complicada por sepse de origem cutânea. A paniculite é caracterizada por protuberâncias macias e avermelhadas que se originam na camada de gordura profunda sob a pele.

Um dos momentos mais emocionantes foi quando o Rei falou com a imprensa. “É uma dor muito grande. O irmão que eu escolhi quando eu tinha 16/17 anos e ficamos irmãos por todo esse tempo. Que Deus o tenha em bom lugar. Uma vida sem Erasmo Carlos é uma tristeza muito grande, que não dá nem para explicar”, declarou.

A longa e bem-sucedida parceria do Rei e de Tremendão entrou para a história. Juntos, eles compuseram mais de 500 canções. Foi em homenagem a Roberto e a Carlos Imperial (produtor musical), que Erasmo tirou o Esteves e adotou o Carlos como nome artístico. Em 1977, o Rei surpreendeu o parceiro com a canção Amigo, em especial de fim de ano.

O Tremendão deixa esposa, dois filhos – um havia falecido em acidente de moto em 2014 -fãs e mais de 600 músicas entre clássicos da MPB e do rock nacional.