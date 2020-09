Corpo de Elias Maluco é velado em seu reduto, na Zona Norte do Rio

O corpo do traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, está sendo velado, desde às 9 horas de hoje, na Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. O criminoso foi encontrado morto em uma cela, da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, na terça-feira. O velório acontecerá no Centro Cultural Sócio Esportivo IBIS, na localidade conhecida como Campo da Ordem.

O Complexo da Penha era um dos redutos de Elias, e foi lá que o jornalista Tim Lopes desapareceu, quando realizava uma reportagem sobre abuso de menores e tráfico de drogas em bailes funk da Vila Cruzeiro, quando foi sequestrado por traficantes. De acordo com as investigações, Tim foi torturado e executado pelos criminosos, comandados por Elias Maluco.

Após passar pela Penha, vai ser enterrado no Memorial do Rio, cemitério situado em Cordovil, também na Zona Norte. O corpo do traficante chegou ao Rio na noite de quinta-feira em um voo comercial. O traslado do corpo de Elias até um aeroporto no Rio é de responsabilidade do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que administra.

A Polícia Federal investiga a morte de Elias, e a suspeita é de que o criminoso tenha cometido suicídio, já que ele foi encontrado com um lençol enrolado ao pescoço. Foram ainda encontradas cartas de despedida na cela, endereçadas aos familiares de Elias. A PF investiga se as correspondências foram escritas pelo criminoso.