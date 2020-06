Corpo de Bombeiros RJ lança campanha para incentivar doação de sangue

No mês do doador de sangue, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) lança uma campanha para incentivar a solidariedade e ajudar a recuperar os estoques de sangue dos hemocentros do Estado, que estão abaixo do ideal durante a pandemia da Covid-19. Capitaneada pela Diretoria de Assistência Social (DAS), a “OndaVermelha CBMERJ” estimula a doação entre os militares por meio de um desafio interativo.

“A tropa está sendo chamada a participar doando e divulgando a importância desta ação na internet. A ideia é que cada militar que doe poste uma foto nas suas redes sociais desafiando três colegas a doar também. Basta sinalizar a #OndaVermelhaCBMERJ “, afirmou o diretor de Assistência Social (DAS), coronel Fábio Couri.

O Corpo de Bombeiros RJ realiza ações frequentes de doação voluntária em parceria com o Hemorio. “Doar é um ato voluntário e altruísta. Nós, que já salvamos vidas no dia a dia, temos a oportunidade de ajudar ainda mais. Cada doação pode beneficiar até quatro pessoas. Entre nessa onda de solidariedade”, incentivou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, Roberto Robadey Jr.

PARA DOAR

Para informações adicionais, o voluntário pode ligar para o Disque Sangue (0800 282 0708). É importante lembrar que não há risco de contrair coronavírus pelo ato de doar sangue, que é um procedimento seguro. O Hemorio funciona todos os dias, das 7 às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 8, no Centro do Rio.