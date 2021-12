Corpo de Bombeiros RJ inaugura Polo Histórico e Cultural em Petrópolis

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) inaugura, nesta terça-feira (21), às 19h, o Polo Histórico e Cultural – Cidade Imperial e passa a fazer parte do conjunto de atrações turísticas de Petrópolis. O espaço, localizado no Quartel de Petrópolis (15º GBM), vai abrigar a viatura Auto-Bomba Merryweather London Fire 1927, única no país, fabricada na Inglaterra, há 94 anos.

O veículo, que possuía motor com dupla função – tração e acionamento da bomba de incêndio -, foi adquirido pelo quartel da cidade em 1946, um grande avanço para a época. O objetivo da corporação é resgatar e preservar a história do Corpo de Bombeiros e popularizar a cultura na cidade e no Estado. Outros itens do Centro Histórico do CBMERJ, que fica na capital, vão também, de forma itinerante, compor o polo.

O espaço cultural fica aberto para visitação de terça a quinta-feira, das 10h às 16h. Sábado, das 10h às 15h e a entrada é gratuita.