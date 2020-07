Corpo de Bombeiros RJ comemora 164 anos

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) celebra, nesta quinta-feira (02.07), o aniversário da corporação e o Dia do Bombeiro. Houve cerimônia no Quartel Central com as boas-vindas aos novos cadetes e a tradicional entrega do Espadim Marechal Souza Aguiar à 63ª turma do Curso de Formação de Oficiais (CFO), denominada tenente-coronel Janiro Godoy de Abreu.

Para atender às normas de segurança e prevenção ao coronavírus, a solenidade não foi aberta a familiares e convidados este ano. O evento foi transmitido em tempo real nas redes sociais oficiais da instituição. Os cadetes do 1º ano da Academia de Bombeiro Militar ficaram em forma, de frente para o busto de D. Pedro II, patrono da corporação, com distanciamento físico e proteção facial.

A cerimônia contou com as presenças do secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Roberto Robadey Jr., do secretário estadual de Saúde Alex Bousquet, que é bombeiro militar, e do governador Wilson Witzel, que participou da entrega do espadim para o primeiro colocado do concurso de admissão ao CFO, Gabriel Cristian.

– Dou as boas-vindas aos novos cadetes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, essa instituição tão importante e querida pela população e de tão alto nível. É a melhor do Brasil e uma das melhores do mundo. E isso só é possível porque as tradições são preservadas e passadas de geração em geração e porque as modernizações necessárias são feitas. Agradecemos a estes homens e mulheres que estão aqui para dar a vida pelo bem do próximo – afirmou o governador.

Após a entrega e a bênção dos espadins, os cadetes entoaram o hino Soldado do Fogo e prestaram o juramento de bombeiro militar.

– Hoje a corporação completa 164 anos. Cumprimento a todos os bombeiros nesta data. Esta cerimônia certamente será lembrada para sempre por esta nova turma. É o início de um compromisso que vai acompanhá-los por toda a carreira. Vocês têm a missão de fazer o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro ainda maior e melhor do que ele já é hoje. Aproveitem a formação excelente que receberão. Daqui a alguns anos, vocês estarão comandando nossos heróis nos quartéis, trabalhando para manter a credibilidade da nossa instituição centenária – disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Roberto Robadey Jr.

Em meio à pandemia da Covid-19, o oficial aproveitou a oportunidade para destacar o trabalho de excelência realizado pelos profissionais de Saúde da corporação na prevenção e no atendimento aos militares ativos, inativos e de seus dependentes e pensionistas.

– Agradeço a todos do nosso corpo de Saúde pelo planejamento feito, desde o início, para atender nossos heróis e os seus familiares. Desde as medidas de segurança implantadas até a estruturação de novos leitos, levando em conta, com precisão, as necessidades da nossa tropa. Infelizmente, perdemos militares. Foram quatro da ativa. Lamentamos também as mortes de bombeiros da reserva e parentes. Mas quero que saibam que a sensibilidade de vocês fez e faz diferença na vida da família CBMERJ.

Exposição Virtual de Fotografias

O dia 2 de julho marca também a divulgação dos vencedores do 1º Festival de Fotografias do CBMERJ. O concurso selecionou 30 imagens que retratam a história e as atividades da instituição centenária, ressaltando seus valores e tradições. A exposição virtual está aberta à visitação até dia 31 de agosto, no site da corporação: http://cbmerj.rj.gov.br/festival-de-fotografias

Ensino a Distância (EAD)

Ainda como parte das comemorações, durante o mês de julho, o CBMERJ realizará a primeira versão 100% on-line da tradicional Semana de Prevenção. A programação inclui palestras com noções básicas sobre riscos, prevenção de incêndios e orientações para casos de emergência. As atividades, voltadas para residentes do Estado do Rio, acontecerão entre os dias 10 e 16. Os interessados podem se inscrever no site da corporação, de 03 a 08 de julho: http://www.cbmerj.rj.gov.br/.