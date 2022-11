Corpo de Bombeiros realiza testes nos hidrantes em Rio Bonito

por: Marcos Vinicius

Militares do Corpo de Bombeiros realizaram ontem (7) vários testes nos hidrantes que estão instalados no Centro Administrativo da Prefeitura de Rio Bonito, que fica na Praça Cruzeiro, às margens da BR-101 e que irão auxiliar nas ações de órgãos públicos no combate a incêndios.



Os hidrantes são uma parte importante do projeto de prevenção e combate a incêndios em diferentes tipos de edificação e, assim como acontece com os outros equipamentos e dispositivos do sistema, devem passar por manutenções preventivas.



A Prefeitura de Rio Bonito afirma que o teste, feito a pedido pela administração municipal, tem o objetivo de garantir que estejam em pleno estado de funcionamento caso precisem ser acionados durante uma emergência com fogo.



No entanto, a própria Prefeitura fez questão de dizer que os pontos de tomada de água que colaboram com o trabalho do Corpo de Bombeiros e da brigada de incêndio, os hidrantes devem ser inspecionados periodicamente por profissionais qualificados.