Corpo de Bombeiros realiza abertura do Projeto Botinho 2022

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) abre oficialmente, nesta segunda-feira (17), as atividades do Projeto Botinho 2022, tradicional colônia de férias promovida nas praias do Estado. Quatro mil crianças e adolescentes participarão, até o dia 28 de janeiro, de atividades físicas na areia, aulas sobre preservação ambiental, além de receberem orientações sobre as condições do mar e primeiros-socorros.

Na Região Metropolitana II o projeto acontece nos seguintes locais: 4º GMar – Itaipu – Praia de Itaipu (Praça Doutor Viçosa Jardim – ponto final da linha de ônibus 38); Praia de Piratininga – (Av. Almirante Tamandaré, em frente ao nº 97 – ponto final da linha 39 de ônibus); Praia de Itaipuaçu – (Av. Beira Mar, s/nº, entre a Rua 1 e o quiosque Sobre as Ondas); e Praia de Ponta Negra – (Av. Litorânea, s/ nº, Canto – em frente ao Quiosque do Beto).

O Botinho é gratuito e tem por objetivo promover a interação social entre os participantes, que devem ter entre 07 e 17 anos. Os alunos são divididos em três turmas, sendo elas Golfinho, de 7 a 10 anos, Moby Dick , de 11 a 14 anos, e Tubarão, de 15 a 17 anos.