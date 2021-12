Corpo de Bombeiros inicia Operação Verão

A Operação Verão 2021/2022 já está atuando nas praias rios, lagoas e lagos do Estado do Rio. O Corpo de Bombeiros atuará até março reforçando as ações táticas de prevenção e salvamento marítimo em todo o estado, tendo em vista o aumento significativo da frequência de banhistas nessa época do ano. O planejamento estratégico da corporação para o período engloba a ampliação do efetivo empenhado na orla fluminense, por meio do pagamento do Regime Adicional de Serviço (RAS), além de investimentos de mais de R$ 3 milhões em viaturas e equipamentos.

Visando à melhoria constante do serviço, a corporação adquiriu, no último ano, 20 motos-aquáticas e quase 200 pranchões de salvamento, além de 1.354 nadadeiras e equipamentos de proteção individual, incluindo mais de 40 mil fotoprotetores corporais e labiais.

O Corpo de Bombeiros também empenhou mais de R$ 45 milhões para aquisições complementares, que estão em fase final de licitação. Estão em fase de compra: 12 botes infláveis; 22 motos-aquáticas; 42 quadriciclos; 500 guarda-sóis; 650 cadeiras de praia; 43.814 itens de vestuário, incluindo casacos, calças, camisetas, calções, sungas e bonés com fator de proteção solar; 2.040 óculos de sol; 4.419 apitos; 1.608 garrafas térmicas; e 1.663 máscaras para Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Também estão previstas as instalações de 104 novos entrepostos de guarda-vidas e a modernização de 10 lanchas.

Recomendações para evitar afogamentos:

– Procurar sempre locais próximos aos postos de guarda-vidas;

– Respeitar as placas e/ou bandeiras de sinalização;

– Perguntar ao guarda-vidas qual o local mais apropriado para o banho de mar;

– Não ingerir bebidas alcoólicas e entrar no mar;

– Evitar entrar na água logo após se alimentar;

– Não desviar a atenção das crianças. Vale identificá-las com nome e telefone para contato;

– Caso saiba e pretenda nadar, a orientação é praticar a atividade paralelamente à areia;

– Evitar locais que são conhecidos como points de surfistas. Desta forma, é possível prevenir acidentes com pranchas.