Corpo de Bombeiros ganha 80 novas viaturas

O governador Cláudio Castro entrega nesta segunda-feira (07) ao Corpo de Bombeiros 80 novas viaturas do tipo picape automáticas, com tração 4×4, que acessam os mais diversos terrenos. Os veículos serão distribuídos para vários quartéis. O investimento do Governo do Estado na renovação da frota foi de cerca de R$ 12 milhões, oriundos da arrecadação da Taxa de Incêndio. Os novos carros serão usados no combate ao fogo na mata e permitirão agilizar a chegada dos militares às áreas mais acidentadas.

“A chegada das viaturas é fundamental para que possamos responder com maior rapidez e proatividade em casos de fogo em vegetação, comum em áreas acidentadas. Os veículos agilizam a chegada a locais de difícil acesso, evitando que o incêndio se alastre e ganhe maiores proporções”, ressalta o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

A entrega das novas viaturas reforça a Operação Extinctus, que será lançada nesta segunda-feira pelo Corpo de Bombeiros, no Complexo de Ensino e Instrução Coronel Sarmento, em Guadalupe. A corporação vai atuar pelo quarto ano consecutivo de forma preventiva no combate aos incêndios florestais no Estado. A Operação Extinctus contará com um reforço especializado de militares treinados para atuar, especificamente, nos incêndios florestais. Helicópteros, caminhões de transporte de tropa e viaturas do tipo autobomba, com capacidade para atuar em qualquer tipo de cenário, também estarão disponíveis para as ocorrências. Este ano, a operação vai contar, ainda, com a participação de agentes das regionais de Defesa Civil (Sedec-RJ/REDEC), que notificarão os responsáveis por áreas com perigo iminente de incêndios florestais.