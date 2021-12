Corpo de Bombeiros divulga balanço no primeiro fim de semana da Operação Verão

O Corpo de Bombeiros realizou mais de 600 resgates nas praias do estado do Rio de Janeiro no primeiro fim de semana do verão. Também foram realizadas mais de 25 mil prevenções em toda a orla das praias do território fluminense. Aproximadamente 100 crianças receberam o auxílio de guarda-vidas para localizarem seus responsáveis.

O Grupamento Marítimo de Copacabana foi o que mais realizou os resgates com mais de 200 pessoas. No Recreio dos Bandeirantes, 176 resgates; e na área do 18º GBM (Cabo Frio), 105.

Até março, a corporação está empenhada na Operação Verão 2021/2022, reforçando as ações táticas de prevenção e salvamento marítimo em todo o Estado. Nesta época, há registros de aumento significativo da frequência de banhistas e do tráfego de embarcações em praias, rios, lagoas e lagos nesta época do ano.

O planejamento estratégico da corporação para o período engloba a ampliação do efetivo empenhado na orla fluminense, por meio do pagamento do Regime Adicional de Serviço (RAS), além de investimentos de mais de R$ 3 milhões em viaturas e equipamentos.

Recomendações do Corpo de Bombeiros para evitar afogamentos:

– Procurar sempre locais próximos aos postos de guarda-vidas;

– Respeitar as placas e/ou bandeiras de sinalização;

– Perguntar ao guarda-vidas qual o local mais apropriado para o banho de mar;

– Não ingerir bebidas alcoólicas e entrar no mar;

– Evitar entrar na água logo após se alimentar;

– Não desviar a atenção das crianças.

Vale identificá-las com nome e telefone para contato;

– Caso saiba e pretenda nadar, a orientação é praticar a atividade paralelamente à areia;

– Evitar locais que são conhecidos como points de surfistas. Desta forma, é possível prevenir acidentes com pranchas.