Corpo de Bombeiros completa 165 anos com três mulheres em cargos de comando

Nessa sexta-feira (2) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) comemora 165 de fundação e os serviços prestados vão muito além de apagar chamas. A corporação atua na prevenção de desastres, salvamentos no mar, socorros florestais, resgates a vítimas de acidentes de trânsito e uma série de outras ações para preservar a vida. Atualmente 20% dos 12 mil bombeiros do estado são mulheres e três quartéis têm presença feminina em cargos de comando: Humaitá, Vila Isabel e Petrópolis.

A comandante Elisangela Francisca de Matos, de 41 anos, tomou posse esta semana à frente do 15º GBM, em Petrópolis, na Região Serrana. Há dois meses no comando do 11° Grupamento de Bombeiro Militar, em Vila Isabel, a tenente-coronel Carla Regina Lopes Azevedo, 40 anos, acredita que a chegada das mulheres a postos de alto escalão representa um legado para as próximas gerações. E a terceira comandante, a tenente-coronel Viviane Lenida Moraes Paiva de 38 anos, é comandante do 1° GBM, no Humaitá, desde setembro.







“Desde o início da nossa trajetória em 2001, tivemos muitos desafios. Mas quando eu olho para trás vejo que valeu a pena ter passado por todos eles. Sinto-me feliz e honrada em estar ocupando o posto de comandante. Não há mais espaço para uma instituição sem a presença de nós, mulheres. Hoje a mulher ocupa seu espaço pelo seu talento e determinação”, contou.

Para o secretário de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, a presença feminina só tende a crescer e melhorar ainda mais a qualidade da corporação. “As mulheres devem assumir o papel que elas desejarem na nossa sociedade. Minha missão, como comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, é colaborar para construir um cenário plural, apoiando as decisões e trabalhando lado a lado destas militares como parceiras”, destacou.

HISTÓRIA

No dia 2 de julho de 1856, o Imperador D. Pedro II criou o primeiro Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, no Rio de Janeiro. Na época, os incêndios eram anunciados pelo badalar dos sinos das igrejas e por tiros de canhão. O trabalho era realizado com auxílio de bombas e escadas manuais, mangueiras e baldes de couro, que eram passados de mão em mão.