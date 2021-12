Corpo de Bombeiros busca por vítimas de acidente aéreo em Paraty

Mais um dia de buscas pelos dois ocupantes de um avião bimotor, que desapareceu entre Ubatuba/SP e Paraty/RJ, foi iniciado nesta quarta-feira (8). Agentes do Corpo de Bombeiros procuram pelo copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, e o empresário Sérgio Alves Dias, de 45.

Equipes iniciaram as buscas pelo mar por volta das 6h, no início da manhã. Cabe ressaltar que a Força Aérea Brasileira (FAB) suspendeu os trabalhos no começo da semana, enquanto a Marinha do Brasil suspendeu as buscas ostensivas e afirmou que as operações entraram na fase de “colaboração/oportunidade”.

Dessa forma, a FAB justificou que a operação de busca “poderá ser reativada se justificada por meio do surgimento de novos indícios sobre a aeronave ou seus ocupantes”. Já a Marinha diz que aeronaves e embarcações militares e civis são alertadas para comunicar às autoridades caso encontrem indícios.

A aeronave saiu às 20h30min daquele dia de Campinas, interior paulista, e deveria ter pousado no Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Desde segunda-feira (6), o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro emprega a tecnologia “side scan”.

É uma espécie de sonar, emprestada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. As ações de resgate também contam com mergulhadores, motos aquáticas, botes e helicópteros.