Corpo de baleia enterrado em praia de Búzios polui areia

A areia da Praia de Geribá, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, amanheceu neste domingo (1) com óleo e sangue da baleia que encalhou já morta no sábado (31). O corpo do animal foi enterrado no local, mas ainda assim poluiu a areia.

A baleia da espécie jubarte apareceu morta na tarde deste sábado e apresentava ferimentos de mordida de tubarão da espécie cação. A Prefeitura optou por enterrar o animal porque não havia condições climáticas e de mar para o reboque.

A segunda opção seria transportar o corpo para um aterro sanitário. Esta alternativa, entretanto, foi descartada porque não havia como um caminhão entrar na praia e porque o corpo da baleia teria que ser cortado, o que poderia justamente derramar óleo e sangue na areia.

Porém, mesmo sento enterrado na areia, o corpo da baleia liberou óleo e sangue, poluindo uma das praias mais procuradas por turistas em Búzios.