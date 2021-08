Coronel Dantas se despede do 12º BPM com indicadores positivos

A atual gestão do 12º BPM (Niterói), que termina nesta terça-feira (31), comemora os bons índices criminais conquistados no único mês em que o coronel Roberto Christiano Dantas ficou à frente da unidade que, além de Niterói, também é responsável pelo patrulhamento em Maricá. Com a chegada do mês de setembro, o tenente-coronel Marcelo Ramos do Carmo assume o batalhão.

De acordo com balanço divulgado pelo 12º BPM, referente a todo o mês de agosto, alguns indicadores se destacara. Em relação às prisões realizadas, foram 100 neste período, contra 74 efetuadas no mesmo período, no ano anterior. Isto significa que houve aumento de 35% nas capturas realizadas por policiais da unidade. Os números englobam as cidades de Niterói e Maricá.

No mesmo balanço, o batalhão comemora a redução nas ocorrências das principais práticas criminais. O 12º BPM afirma que, em agosto deste ano, houve 122 registros de casos de roubo de rua. No mesmo mês, no ano anterior, o batalhão contabilizou 130 casos. Redução de 6%. Roubos de veículos também diminuíram. Foram 37 casos contra 45 no ano anterior. Queda de 10%.

No entanto, o grande destaque do balanço foi a redução nos índices de roubo de carga, um dos indicadores mais sensíveis na região. O batalhão afirma que foram contabilizadas 13 ocorrências em agosto de 2020, ante apenas três neste mês, em 2021. Contundente redução de 77% no quantitativo total. Além disso, mais armas foram retiradas das mãos dos criminosos. Foram 23 apreensões contra nove no ano anterior, aumento de 150%.

Troca de comando

Está marcada para a tarde desta terça-feira (31), a cerimônia de passagem de comando no 12º BPM. A partir das 16h, o coronel Roberto Christiano Dantas irá transmitir o cargo de comandante da unidade ao tenente-coronel Marcelo Ramos do Carmo. O novo comandante já teve experiência na região Leste Fluminense, tendo comandado anteriormente o 35º Batalhão (Itaboraí).