Coronel da Aeronáutica de 85 anos é torturado e morto durante assalto em Niterói

Vitor Davila

Um coronel reformado da Aeronáutica é a mais recente vítima da violência em Niterói. Sergio Pinna, de 85 anos, foi baleado, na sexta-feira (7) durante assalto a seu sítio, no bairro de Muriqui, Região de Pendotiba. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no domingo (9).

De acordo com informações da operação Segurança Presente, três bandidos invadiram a propriedade, na manhã da última sexta. Além de atirar contra o idoso, os criminosos torturaram o caseiro que trabalhava no local.

Segundo relatos de testemunhas aos agentes, os bandidos, ao invadirem o local, fizeram o caseiro refém. O homem alega ter sido amarrado, amordaçado e torturado com coronhadas. O homem ainda afirma que, durante os momentos de tortura, os criminosos tentaram arrancar seus dentes usando um alicate.

Na sequência, o proprietário também foi surpreendido pelos bandidos. De acordo com os agentes, o coronel entrou em luta corporal com os assaltantes, mas acabou baleado no abdômen. Na sequência, os criminosos fugiram do local.

Uma secretária do militar, que presenciou a ação, o socorreu até a base do Segurança Presente. Os agentes levaram o militar à Unidade Municipal de Urgência Mario Monteiro, onde recebeu os primeiros socorros, e, na sequência, ele foi transferido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), onde passou por cirurgia.

O caseiro e a secretária prestaram depoimento à 79° DP (Jurujuba), delegacia onde foi registrada a ocorrência. Segundo os relatos, não foi possível precisar o que foi roubado, mas sabe-se que uma pistola Glock calibre 9mm, registrada em nome do coronel, foi levada pelos criminosos.

Após ficar internado por dois dias, o idoso faleceu por volta das 17h de domingo. Equipes da Secretaria de Estado de Assistência Social prestaram apoio aos familiares. A Polícia Civil está investigando o caso a fim de identificar os bandidos envolvidos na ação.