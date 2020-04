Coronavírus: Sobe para 25 óbitos em São Gonçalo, Itaboraí tem oito

De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Gonçalo registrou mais um óbito em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19), nesta quarta-feira (29), chegando a 25 no total. A vítima é um homem, 68 anos, morador do Mutondo. Ao todo, São Gonçalo contabiliza 3163 casos suspeitos, 250 confirmados, 387 descartados e 25 óbitos.

Os óbitos são: Homem, 68 anos, Mutondo; Homem, 86 anos, Lagoinha; Homem, 81 anos, Boa Vista; Homem, 28 anos, bairro a confirmar; Mulher, 61 anos, Porto Novo; Mulher, 89 anos, Porto da Pedra; Mulher, 56 anos, Itaúna; Mulher, 74 anos, Pita; Mulher, 66 anos, Itaúna; Homem, 60 anos, Neves; Homem, 46 anos, Ipiíba; Homem, 89 anos, Colubandê; Homem, 78 anos, Jardim Catarina;

Mulher, 37 anos, Porto Novo; Homem, 77 anos, Santa Isabel; Homem, 74 anos, Centro; Homem, 60 anos, Porto Novo; Mulher, 83 anos, Amendoeira; Homem, 73 anos, Trindade; Mulher, 81 anos, Neves; Homem, 71 anos, Porto Velho; Mulher, 74 anos, Colubandê; Homem, 62 anos, Santa Isabel;

Homem, 68 anos, Coelho e uma mulher, 58 anos, Coelho.

Em Itaboraí, a cidade registou 88 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), e oito óbitos com idades entre 33 e 75 anos. No município a transmissão comunitária teve início no terceiro caso confirmado.

Em apuração…