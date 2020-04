Coronavírus: Rio tem aumento de 11,8% nos casos da doença

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra, até este domingo (05/04), 1.394 casos confirmados e 64 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado. No sábado (04/04) 1.246 casos confirmados e 58 óbitos. Ao todo são 74 óbitos em investigação.

A SES confirma neste domingo (5) mais seis óbitos por coronavírus no estado, totalizando 64. As vítimas são:

Mulher de 90 anos; de Itaboraí

Homem de 55 anos; do Rio de Janeiro

Mulher de 56 anos; do Rio de Janeiro

Mulher de 91 anos; do Rio de Janeiro

Homem de 91 anos; do Rio de Janeiro

Mulher de 85 anos; de Rio Bonito