Coronavírus: Prefeitura vai publicar decreto para antecipar feriados

A Prefeitura de Niterói vai publicar, no Diário Oficial de quarta-feira (10), o decreto que antecipa os feriados de São João, do aniversário da cidade e do servidor público, na tentativa de aumentar o isolamento social e evitar o aumento de casos do novo coronavírus. O projeto será enviado nesta terça feira (9) para a Câmara de Vereadores, segundo o prefeito Rodrigo Neves (PDT).

“Vou enviar nessa terça-feira a proposta através de uma Mensagem-executiva antecipando os três feriados municipais e vamos colocá-los junto com o feriado de Corpus Christi. Então, na segunda (15), terça (16) e quarta (17), da semana que vem vamos passar esses feriados do segundo semestre e vamos fazer um esforço concentrado pelo isolamento social numa semana que vai ser especial na Metropolitana do Rio e esse esforço será concentrado para Niterói evoluir para que na segunda quinzena de julho evolua de maneira segura para o estágio amarelo. Não é fácil, mas a gente tem que tomar as decisões muita das vezes difíceis no sentido de proteger a cidade sobretudo salvar as vidas e proteger às famílias”, concluiu o prefeito.