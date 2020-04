Coronavírus: Prefeitura de Itaboraí prorroga vencimento de IPTU e outros tributos

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, prorrogou o prazo para pagamento da cota única do IPTU com 20% de desconto para 30 de junho de 2020. Os vencimentos das parcelas daqueles que optaram pelo pagamento em 10 cotas, sem o desconto, estão mantidos.

Segundo a Prefeitura, aqueles que efetuaram pagamentos do parcelamento e quiserem aproveitar o desconto para pagamento à vista, deverão efetuar o recolhimento da cota única e após, solicitar a restituição das parcelas já pagas pelos canais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Fazenda. O contato pode ser feito através do e-mail arrecadacao@itaborai.rj.gov.br, pelo telefone(21) 2635-1704, Ramal 3; ou pelo chat da Secretaria Municipal de Fazenda através da página inicial do site da Prefeitura: www.itaborai.rj.gov.br.

A Prefeitura também, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), informou que para orientar sobre o projeto Auxílio Emergencial, do Governo Federal, disponibilizou site e aplicativo para trabalhadores em cadastro nos programas sociais do município para inserirem seus dados e se candidatarem para receber o beneficio.

“Tem direito ao benefício os trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados. Para se cadastrar entre no site: https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio ou baixe o aplicativo: Caixa/ Auxílio Emergencial. Os beneficiários do Programa Bolsa Família vão receber automaticamente o Auxílio Emergencial, se for mais vantajoso, uma vez que o programa ficará suspenso no período. Já as pessoas inscritas no Cadastro Único não precisam se cadastrar no site da Caixa, o recebimento será automático, caso esteja dentro das regras do Programa”, disse em texto a Prefeitura.

Para mais esclarecimentos, a Prefeitura orienta para entrar em contato com o seguinte equipamento:

Programa Bolsa Família, com a coordenadora: Nadieska Nunes, no endereço: Rua Antônio José Marins, 256, Centro – Itaboraí. Telefone: 2635-3371