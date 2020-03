Coronavírus: Prefeito de Niterói antecipa 13º de servidores e adota novas medidas

O prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) anunciou na tarde desta quinta-feira (19), durante reunião com vereadores e secretários, no estacionamento do Solar do Jambeiro, no Ingá, novas medidas para reduzir o impacto da epidemia do novo coronavírus no município. Na ocasião, ele disse que vai antecipar o pagamento do 13º salário a todos os servidores públicos municipais, no próximo dia 2 de abril.

“Vamos antecipar R$ 70 milhões de pagamento para todos os aposentados, pensionistas e servidores da Prefeitura para que eles possam ficar em casa num ambiente com menos estresse possível, se é que isso é possível no contexto que hoje estamos vivendo”, declarou o prefeito.

Na reunião, em que o prefeito disse que ser a última presencial, Rodrigo Neves, falou que para vencer a guerra contra o coronavírus vai decretar a partir de hoje o fechamento de todas as atividades de todos os estabelecimentos relacionados a academia de ginástica, salão de beleza, cabeleireiros, bares e todos cursos de línguas.

Entre outras medidas anunciadas o prefeito disse que vai suspender a partir de hoje os serviços administrativos da Prefeitura, como os atendimentos do Niterói Prev, por exemplo, será feito por telefone. Ele também afirmou que para diminuir o impacto econômico, vai dar início ao pagamento de R$ 500,00 por três meses para os sete mil microempreendedor da cidade que possuem o alvará de funcionamento.

Outra medida na área da cultura será a publicação de um edital para transformar o Arte na Rua em Arte na Net.

“Para gerar entretenimento para as pessoas, que assim como eu, vão estar em casa, a partir de segunda feira vamos contratar artistas da cidade para levarem arte, música e cultura às redes sociais”, disse Rodrigo Neves.

O prefeito disse ainda que entre hoje e amanhã vai enviar mensagens para a Câmara de Vereadores para a isenção do imposto de água enquanto a cidade estiver vivendo a crise de pandemia e a criação de mais 150 leitos em um hospital que fica na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, em Piratininga, na Região Oceânica, que será arrendado por um ano.

“Hoje vou declarar o interesse público nesse hospital, que será exclusivo para atender o coronavírus. Estamos levando muito a sério o que está acontecendo e com a saúde não se brinca. Seis que vamos ter perdas de vida, mas que sejam as menores possível”, concluiu o prefeito.