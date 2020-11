Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra, até este domingo (15), 326.956 casos confirmados e 21.294 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado. De sábado para domingo os casos aumentaram 311 (326.645) e 10 (21.284). Há ainda 527 óbitos em investigação e 2.165 foram descartados. Entre os casos confirmados, 300.389 pacientes se recuperaram da doença e esse número aumentou 591 casos, já que no sábado eram 299.798 pacientes recuperados.

Niterói contabiliza 17.046 infectados seguido de São Gonçalo 15.304. Já em relação aos óbitos são 21.294 vítimas de Covid-19 em todo o Rio de Janeiro e São Gonçalo tem 801 mortos pela doença e Niterói contabiliza 538.