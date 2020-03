Coronavírus: Niteroienses em Marrocos querem voltar para o Brasil

Um grupo de niteroienses que viajou para o Marrocos no início do mês está sem previsão de voltar para o Brasil. Esse é o drama de centenas de brasileiros que estão enfrentando dificuldades para retornarem para a terra natal. Os remédios estão acabando, o dinheiro também está no fim e o pânico de enfrentar a pandemia do coronavírus em terras estrangeiras está difícil de ser controlado.

A agente de turismo Andreia Oliveira, 42 anos, está no Marrocos desde o dia 6 de março com um grupo de sete idosos. A volta estava programada para dia 22 de março mas devido a pandemia do coronavírus eles não sabem quando vão conseguir voltar. “Eu me preparei para essas situações difíceis. Eu como guia nunca passei algo como esse mas temos que nos preparar. O clima é de pânico. Tem muitos brasileiros que estão sem comida e sem hospedagem”, desabafou a mãe de duas crianças que estão em Niterói com o pai.

Os remédios dos idosos estão acabando e o dinheiro reserva também. O hotel em que estão hospedados deu até amanhã (20) a permissão para a estadia, mas nem alimentação eles estão recebendo. “O hotel fechou e nem o café da manhã estamos tomando. A embaixada disse que está tentando um voo só de brasileiros que sairia de Casablanca. Mas agora já ficamos sabendo que pode sair de Marrakesh. Tenho muita fé em Deus que tudo vai dar certo”, comentou.

De acordo com nota da Embaixada do Brasil em Rabat ‘tendo-se infelizmente provado infrutíferas as negociações com a Royal Air Maroc para a realização de um voo Casablanca / São Paulo, estão em curso negociações urgentes para viabilizar um voo charter para o Brasil hoje a partir de Marrakech. Embora as circunstâncias mudem constantemente, por razões que escapam do controle da Embaixada, e não esteja em nosso poder assegurar que o voo efetivamente ocorrerá, recomenda-se aos brasileiros que se preparem para deslocamento a Marrakech’.