Coronavírus: Niterói tem três novos óbitos, São Gonçalo sete

A Prefeitura de Niterói atualizou os dados nesta terça-feira (16) sobre o avanço do coronavírus na cidade. Houve um aumento de três novos óbitos de segunda-feira (15) para terça-feira. Segundo Boletim epidemiológico, eram 165 mortes e agora são 168 óbitos. Segundo a Prefeitura, o município já tem 2.925 pacientes recuperados da Covid-19. Ao todo, a cidade registra 4.072 casos confirmados da doença e 856 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Fundação de Saúde do Município.

Em São Gonçalo, de acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade o registrou mais sete óbitos em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19), nesta terça-feira (16), chegando a 291 óbitos no total. Ao todo, São Gonçalo contabiliza 10.168 casos suspeitos, 2.672 confirmados, 994 descartados, 723 curados e 29 óbitos em investigação.