Coronavírus: Niterói tem dez óbitos, São Gonçalo cinco e quatro em Itaboraí

Em novo boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, agora, na tarde de hoje (14), já são 3.410 casos confirmados e 224 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado. Há ainda 121 óbitos em investigação.

As últimas vítimas dos 42 óbitos por coronavírus no estado, são: um homem de 62 anos; de Barra Mansa; dois homens de 56 e 71 anos e duas mulheres de 76 e idade não informada de Duque de Caxias; um homem de 82 anos de Itaboraí; dois homens idade 76 e 84 anos de Niterói; duas mulheres de 62 e 74 anos de Nova Iguaçu; um homem de 51 anos de Queimados; um homem de 91 anos de Resende; 19 homens idades 71, 77, 86, 60, 83, 82, 86, 79, 91, 62, 47, 73, 74, 66, 63, 38, 45, 55 e 40 anos e 10 mulheres idades 89, 72, 82, 85, 92, 94, 46, 46, 83, 87 anos, todos do Rio de Janeiro; um homem de 60 anos de São Gonçalo e uma mulher de 87 anos de São João do Meriti.

Os óbitos foram registrados nos seguintes municípios: Rio de Janeiro – 140; Duque de Caxias – 20; Niterói –10; Nova Iguaçu – 8; Volta Redonda – 6; São Gonçalo – 5; Itaboraí – 4; Belford Roxo – 3;

Maricá – 3; São João de Meriti – 3; Iguaba Grande – 2; Itaguaí – 2; Mangaratiba – 2; Rio Bonito – 2; Rio das Ostras – 2; Arraial do Cabo – 1; Barra Mansa – 1; Bom Jesus de Itabapoana – 1; Cachoeira de Macacu – 1; Macaé – 1; Magé – 1; Mesquita – 1; Miguel Pereira – 1; Petrópolis – 1; Queimados – 1; Resende – 1

e Tanguá – 1.

Em apuração…