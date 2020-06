Coronavírus: Niterói tem 3.902 casos confirmados

A Prefeitura de Niterói atualizou os dados nesta sexta-feira (12) sobre o avanço do coronavírus na cidade. Segundo Boletim epidemiológico, são 3.902 casos confirmados. Destes, 962 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhadas pela Fundação de Saúde do Município, 123 hospitalizados e 2.658 pacientes recuperados da Covid-19. Niterói registra 159 óbitos.

Em São Gonçalo, a cidade registrou, até esta sexta-feira (12) 2.369 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, mais 15 infectados foram registrados nesta sexta-feira (12). Ainda segundo a pasta, nenhuma morte em decorrência da doença foi registrada nesta sexta na cidade. Na quinta-feira (11), porém, mais 10 vítimas foram incluídas nas estatísticas. O número total de óbitos no município é de 266. Outras 30 mortes estão sendo investigadas.