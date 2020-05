Coronavírus: Niterói lança plataforma digital de autoavaliação de sintomas

A Prefeitura de Niterói vai oferecer um novo serviço à população voltado para o combate à disseminação do novo coronavírus. O “Niterói serviços ao cidadão” é uma plataforma digital disponível gratuitamente nas lojas da Apple e do Google, que permite ao usuário fazer uma autoavaliação do estado de saúde. De acordo com o resultado, será possível cadastrar um telefone e/ou e-mail para receber mensagens e ligações de profissionais de enfermagem da rede pública de Niterói. A cada 24h ou 48h, os sintomas informados serão checados por essa equipe, que poderá indicar a ida até uma das unidades de saúde de referência para Covid-19 na cidade ou, se houver necessidade, acionar uma equipe do Samu para ir até o local.

O programa de telemonitoramento foi desenvolvido pela Fundação Estatal de Saúde de (Fe-Saúde), empresa pública ligada à Secretaria Municipal de Saúde. A diretora da Fe-Saúde, Anamaria Schneider, diz que todo o esforço foi feito para que pacientes com sinais de agravamento do quadro de saúde cheguem o mais rápido possível aos hospitais de referência.

“Essa agilidade é fundamental para salvar vidas, porque pode evitar que o paciente chegue às unidades de saúde com o quadro muito agravado. Por meio da plataforma digital, a Prefeitura se aproxima ainda mais dos cidadãos, apoiando-os nesse momento delicado, com orientações personalizadas”, afirma Anamaria Schneider.

O aplicativo também pode ser acessado através do site www.coronavirus.niteroi.rj.gov.br, um portal de serviços ao cidadão que têm ainda informações sobre o novo coronavírus e as ações adotadas pela Prefeitura de Niterói no combate à pandemia.

O “Niterói serviços ao cidadão” também oferece orientações sobre como evitar o contágio, dicas para o isolamento domiciliar e a lista de unidades de saúde que atendem casos suspeitos de Covid-19. Além disso, os dados registrados no site/aplicativo pelos usuários vão gerar relatórios de incidência de casos suspeitos e confirmados da doença, ajudando a orientar as ações de enfrentamento da epidemia implantadas pela Prefeitura.

Como funciona – Ao acessar o “Niterói serviços ao cidadão”, o usuário é informado de que ele não está passando por uma consulta médica. Ao assinalar os sintomas apresentados e responder a perguntas como idade e doenças preexistentes, a pessoa recebe uma orientação baseada em protocolos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Caso sejam identificados sintomas relacionados à Covid-19, o programa também oferece informações sobre como todos na residência devem agir durante os 14 dias de isolamento domiciliar. Quando não houver condições de realizar a quarentena no próprio domicílio, a equipe ainda pode indicar o Centro de Referência de Quarentena Assistida para que esse isolamento seja possível. Durante esse período, profissionais de enfermagem do telemonitoramento entrarão em contato por meio de ligações telefônicas, SMS ou e-mail para acompanhar o estado de saúde do paciente e ajudar com orientações personalizadas. Para isso, ao fim do questionário respondido na plataforma digital, o usuário precisa informar telefone e/ou e-mail e se mora em Niterói.

O telemonitoramento aos usuários do aplicativo será realizado de segunda-feira a sábado, das 8h às 19h, por técnicos de enfermagem e/ou acadêmicos de graduação dos cursos da área da Saúde da Universidade Federal Fluminense (UFF).