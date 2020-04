Coronavírus: Hospital Oceânico é inaugurado

O prefeito Rodrigo Neves acaba de inaugurar o Hospital Oceânico, em Piratininga, que terá o total de 140 leitos com respiradores e Unidades de Tratamento Intensivo exclusivos para a Covid-19. A solenidade de inauguração contou também com uma vídeoconferência com o Governador do Rio, Wilson Witzel. Hoje foram inaugurados 40 leitos, na segunda quinzena de abril serão 70 e em maio chegam aos 140.

A nova unidade de saúde não atenderá emergência e será destinado exclusivamente para pacientes em estado grave e transferidos de outras unidades como Carlos Tortelly, Mário Monteiro, Policlínica do Largo da Batalha e Policlínica da Engenhoca.

De acordo com a Prefeitura de Niterói a unidade será regulada pelo sistema de saúde de Niterói e não haverá atendimento de emergência com demanda espontânea. “A maior parte dos respiradores foram doados pelo Governo Estadual e me coloco a disposição dessa parceria entre Estado e Município. Dou apoio as medidas de restrição”, comentou o prefeito Rodrigo Neves.













O Governador do Rio, Wilson Witzel, disse que esse hospital vai salvar vidas: “Existe a possibilidade do isolamento social ser mantido por um total de 60 dias. Temos que perseverar e vamos vencer essa guerra. Uma batalha diferente da nossa geração contra um vírus, mas vamos vencer essa guerra”, pontuou.

O hospital foi arrendado, por um ano, e funcionará para uso exclusivo de casos de Covid-19. A unidade, que estava desativada há dois anos, passou por um processo de adaptação com novos leitos, equipamentos e respiradores, por exemplo.