Coronavírus em números na Região Metropolitana

O enfrentamento do coronavírus nos municípios da Região Metropolitana chegou a ser noticiando em imprensa internacional. Niterói virou referência na tratativa e adotou desde o lockdown até a retomada das atividades econômicas, por exemplo. Os números na cidade não deixam mentir e ao todo, até quinta-feira (6), são 8.866 casos confirmados e 307 mortes. São Gonçalo ultrapassou também na quinta-feira a marca dos 10 mil casos e na sexta (7) registrava 10.363 e 610 óbitos. Itaboraí atingiu 3.217 infectados e 176 mortes também na sexta-feira. Já em Maricá são contabilizados 2.454 casos e 87 óbitos confirmados e Rio Bonito tem 1.255 casos e 37 óbitos; ambos levando em conta os números de quinta-feira.

Em Niterói 8.365 pessoas já se recuperaram da doença e a cidade registra atualmente 194 casos ativos notificados do coronavírus. Fazendo a mesma projeção, diminuir o número de recuperados e dos óbitos, a cidade de São Gonçalo está com 1.676 ativos, em Maricá são 111 casos ativos, em Rio Bonito 142 e em Itaboraí 138.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, explicou como conseguiu antecipar as medidas de prevenção ao coronavírus e diminuir os índices de contágio na cidade.

“De fato Niterói teve referência no Rio de Janeiro e em nível internacional divulgando as ações do combate ao coronavírus. Quando começamos a perceber o que estava acontecendo do outro lado do mundo conseguimos especialistas na área da saúde para discutir isso. Diferente da gripe espanhola que demorou dois anos para chegar em todos os continentes o coronavírus atingiu todos em menos de quatro meses. Foi muito rápido. Ao mesmo tempo reduziu a capacidade da comunidade científica brasileira e internacional em estruturar uma resposta e os estudos conclusivos do ponto de vista as ações de combate de maneira muito rápida; tão rápida como a expansão da pandemia”, ponderou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo a vítima fatal mais jovem foi uma bebê de seis meses que morava no Lindo Parque e o com mais idade foi um senhor de 97 anos que morava em Santa Isabel. Já a Secretaria de Saúde de Itaboraí divulgou que os casos confirmados são em pessoas entre 12 dias e 101 anos, 1.694 são do sexo feminino e 1.523 mil são do sexo masculino. E Rio Bonito divulgou que , até quinta-feira (06), 2011 casos já foram descartados.