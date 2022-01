Corinthians espera anunciar três reforços

Desta segunda-feira (17) até a estreia no Campeonato Paulista, agendada para o dia 25, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena, o Corinthians terá oito dias de trabalho no CT Joaquim Grava.

Nesse período, o Timão espera concluir suas últimas negociações no mercado para deixar Sylvinho com elenco completo e fechado para o semestre.

A prioridade é assinar com um novo centroavante. Diego Costa rescindiu com o Atlético-MG e agora vai estudar a proposta corintiana, que será colocada à mesa. O Timão aguardava o jogador de 33 anos ficar livre no mercado e também a garantia de que não teria de arcar com nenhuma multa rescisória.

Quem também está perto de assinar com o Corinthians é o goleiro Ivan, da Ponte Preta. Nesse caso, Timão deve comprar 50% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos.

O único que deve assinar por empréstimo é Robson Bambu, zagueiro do Nice, da França. O beque não entra em campo desde março do ano passado por causa de uma cirurgia no tornozelo. Caso seja aprovado nos exames, ele deve firmar contrato até o fim da temporada.