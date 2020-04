Coreógrafo Carlinhos de Jesus conta como está enfrentando o coronavírus

Após anunciar em suas redes sociais que tinha contraído o coronavírus, o coreógrafo Carlinhos de Jesus precisou retornar ao hospital fazer exames. Na quinta-feira (23) ele teve que ir ao Hospital Copa Dor, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, para acompanhar a evolução da doença. O dançarino recomendou mais uma vez que a doença é avassaladora.

Aos 67 anos, Carlinhos afirma ter cumprido todas as medidas de isolamento e proteção, usando máscaras e higienizando as mãos com álcool em gel. “Estamos em fase de exames. Cuidando e fazendo os exames de praxe e torcendo pra sair logo e ir para casa. Vai dar tudo certo. Isso não é uma gripe qualquer! É muito sério e grave! Avassalador! Por favor, fiquem em casa!”, clamou em entrevista para A TRIBUNA.

No início dessa semana, quando contou da doença, o professor de dança contou que sentiu muita febre, dor e uma dificuldade para respirar altíssima. A esposa dele também foi diagnosticada com o coronavírus e os dois estão fazendo o tratamento domiciliar. Mas apesar de estarem em casa Carlinhos de Jesus precisou voltar ao hospital.

MAIS SOBRE O ARTISTA

De acordo com o site do artista são mais de 30 anos dedicados à arte da dança de salão. Foi pioneiro na campanha pela valorização, respeito e profissionalização do gênero no país. A história de Carlinhos de Jesus já virou biografia “Vem dançar comigo”. Morador de Copacabana, sua rotina de trabalho segue o compasso do dois pra lá, dois pra cá em ritmo acelerado. Já foi inúmeras vezes convidado a representar o país no exterior. E o amor pela dança também vem de longe: começou aos 4 anos de idade. Formado em Pedagogia, preferiu a arte para vencer na vida e com toda a certeza não se arrependeu. Ele recebe de braços abertos novos e atuais alunos na sua Casa de Dança Carlinhos de Jesus no Rio de Janeiro em Botafogoe em São Paulo.