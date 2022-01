Copinha: São Paulo supera São Caetano por 2 a 1

O São Paulo fechou a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior com três vitórias em três partidas, após derrotar o São Caetano por 2 a 1, na terça-feira (11) no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).

Após terminar a fase iniciar na liderança do Grupo 21 na primeira posição, o Tricolor do Morumbi enfrentará o São Bernardo, segundo colocado do Grupo 22, no mata-mata.

Mas, apesar de a vitória final ficar com o São Paulo, o São Caetano abriu o placar um pouco antes do intervalo, em gol de cabeça de Guilherme Tavares após cobrança de falta de Arthur. Porém, na etapa final o time do Morumbi virou o placar graças a gols de Caio, após assistências de Talles Wander.