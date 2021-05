Copacabana Palace é multado em R$ 15 mil por festa com famosos

Embora a fiscalização realizada na sexta-feira (14) não tenha encontrado irregularidades, a Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro decidiu multar e interditar para realização de festas o Hotel Copacabana Palace, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, após análise de imagens de uma festa com cerca de 500 pessoas, divulgadas nas redes sociais. Na noite deste sábado (15), o órgão divulgou nota confirmando a decisão.

A infração, determinada pela Vigilância Sanitária, foi avaliada como gravíssima, com multa no valor de R$ 15.466,81, e foi determinada a interdição para realização de festas pelo período de 10 dias a partir deste sábado. O órgão constatou desobediência às medidas permanentes e variáveis de proteção à vida estabelecidas na Resolução Conjunta SES/SMS-RJ 871/2021 e ao Decreto Rio 48845/2021 em vigor do dia 07 de maio de 2021 até 20 de maio de 2021.

“Nas referidas imagens foi constatada aglomeração generalizada em frente a apresentação musical caracterizando pista de dança, os convidados não usavam máscara facial e não respeitavam o distanciamento mínimo de 1,5m entre os participantes. Na entrada do estabelecimento, as imagens também evidenciaram aglomeração em fila de espera e acesso desordenado ao local”, diz a Secretaria.

O evento contou com participação de artistas como os cantores Gusttavo Lima e Mumuzinho. A assessoria do primeiro afirma que o contratante informou que todas as medidas de segurança estavam sendo seguidas, e que todos fizeram teste de Covid. Já a equipe de Mumuzinho disse que ele fez apenas uma participação, a convite do aniversariante e que o evento aconteceu cumprindo os protocolos e decretos de segurança.