Copacabana Palace cancela tradicional baile de Carnaval

Um dos hotéis mais famosos do Brasil e do mundo, o Copacabana Palace, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, cancelou seu tradicional baile de Carnaval que acontece anualmente no local. A decisão foi motivada em função do avanço da Covid-19 na capital fluminense.

A festa, que é conhecida por ser bastante luxuosa e por contar com pessoas da alta sociedade, estava previamente agendada para o dia 26/02, Sábado de Carnaval.

Inaugurado em agosto de 1923, o Copacabana Palace promoveu seu primeiro baile carnavalesco em 1924. De lá para cá, o evento já contou com a presença de celebridades internacionais como Brigitte Bardot, Gina Lollobrigida, Jayne Mansfield, Joan Fontaine, Romy Schneider e Zsa Zsa Gabor, entre outras.

Vale ressaltar que, paralelamente ao cancelamento dos festejos deste ano, a direção do Copacabana Palace informou que, para 2023, ano em que o hotel completará 100 anos de existência, haverá uma edição histórica do baile.