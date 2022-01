Copa São Paulo: Flamengo ganha de goleada contra o Floresta

O Flamengo goleou o Floresta por 4 a 0, no sábado (8) no estádio Municipal Orlando Batista Novelli, em Barueri, e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Além da classificação, a vitória construída com gols de Ryan Luka, André, Werton e Pedro Arthur garantiu a liderança do Grupo 29, com os mesmos seis pontos do Oeste, o adversário do Rubro-Negro na última rodada da primeira fase.

Outra equipe a avançar para o mata-mata neste sábado foi o São Paulo, que bateu o Perilima por 5 a 0 no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O Tricolor venceu graças a gols de Pedrinho, Beraldo, Pablo e João Adriano (2).