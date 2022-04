Copa Rio coloca dois times de São Gonçalo frente a frente

A Copa Rio de Profissionais teve os primeiros confrontos definidos em sorteio realizado na tarde de hoje (18), na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FFERJ). Serão jogos de ida e volta, entre as 24 equipes que disputam o torneio. O campeão da competição poderá escolher uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2023, ou Copa do Brasil do mesmo ano.

Um dos principais confrontos será entre o Gonçalense/Petrópolis e o São Gonçalo/Niterói. Os clubes se enfrentam no dia 10 de agosto, às 15 horas, ainda sem local definido. A união dos clubes serranos e niteroienses, com os times gonçalenses decorre em razão da pandemia, que fragilizou economicamente as equipes. Quem avançar desta fase, enfrenta o Resende.

O Maricá FC enfrenta Ceres no mesmo dia, com mando de campo do time adversário. No ano passado, o Tsunami foi vice para o Pérolas Negras e teve ficou com a vaga na Copa do Brasil deste ano. No entanto, acabou sendo eliminado pelo Guarani, perdendo em casa por 1 a 0. Em caso de classificação, o Maricá encontra o Volta Redonda, que foi rebaixado no Estadual deste ano.

Badola marcou o gol que levou a decisão da Copa Rio de 2021 para os pênaltis – Divulgação / Maricá FC

O Arraial do Cabo ficará frente a frente com o Americano, equipe tradicional dos Campos dos Goytacazes, e estreia em casa, na competição, também no dia 10. Se passar, terá o Nova Iguaçu pela frente.

O torneio reúne equipes de todas as divisões de futebol do Rio de Janeiro, menos os times que estejam disputando as Séries A e B. O clube que disputa a Série C, no caso o Volta Redonda, fica facultado a disputar a competição.

Foto: O Maricá FC chegou a final em 2021, mas perdeu nos pênaltis. Jogadores agradecem apoio da torcida – Divulgação / Maricá FC