Copa: MAC recebe CINEfoot, festival de cinema dedicado ao futebol

Evento é gratuito e 100% dedicado ao esporte

Cinema, futebol e uma paisagem de tirar o fôlego: não há combinação melhor para curtir a Copa do Mundo do Catar, aqui em Niterói. Em parceria com o MAC (Museu de Arte Contemporânea), o CINEfoot, primeiro festival de cinema da América Latina dedicado à promoção e à exibição de filmes que têm o futebol como temática principal, inclui mostras competitivas internacionais; debates; homenagens e muitas outras atividades. No MAC, o evento – que também está sendo exibido em outras cidades brasileiras – ocorre de 25 a 27 de novembro, durante o período de realização do mundial.

Com uma programação “altamente diversificada e plural”, o festival – de acordo com os produtores – “renova a cada ano a sua missão”, que atrai uma “legião de admiradores para vivenciar as mais variadas experiências do futebol”.

Confira a programação completa:

25/11, SEXTA, 11H e 15H

O PRIMEIRO JOÃO, Direção: André Castelão

GAÚCHOS CANARINHOS, Direção: Rene Goya Filho

DISPUTA ENTRE O DIABO E O PADRE PELA POSSE DO CENTÊ-FÓR NA FESTA DO SANTO MENDIGO, Direção: Eduardo Duval, Francisco Tadeu

FERMENTO, Direção: Carlos Eduardo Ceccon

LOUISE, Direção: Amanda Gomes, Andressa Fernandes, Nathanael Cruz

A CULPA É DO NEYMAR, Direção: João Ademir

DOIS PÉS ESQUERDOS, Direção: Isabela Salvetti

26/11, SÁBADO e 27/11 DOMINGO: das 11h às 16h

A CULPA É DO NEYMAR, Direção: João Ademir

O PRIMEIRO JOÃO, Direção: André Castelão

DOIS PÉS ESQUERDOS, Direção: Isabela Salvetti

BOCA DE FOGO, Direção: Luciano Pérez Fernández

LOUISE, Direção: Amanda Gomes, Andressa Fernandes, Nathanael Cruz

GAÚCHOS CANARINHOS, Direção: Rene Goya Filho

CINEfoot Especial Copa do Mundo

MAC- Museu de Arte Contemporânea de Niterói: Mirante da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem, Niterói

Dia 25/11, SEXTA, às 11h e às 15h

Dias 26/11, SÁBADO e 27/11 DOMINGO: das 11h às 16h

Entrada franca.