Copa do Mundo: procura por camisas da Seleção aumenta 300%

Ex-técnico destaca identificação do brasileiro com verdadeira vocação da “amarelinha”: o futebol

Por Saulo Andrade

Um símbolo, uma identidade nacional. As camisas dos clubes e daSeleção Brasileira fazem com que o povo entenda que elas têm algo de especial. Independentemente de qualquer coisa, no Brasil, as torcidas se identificam com as cores e as tradições do nosso futebol. E sempre há aquele momento, prestes a começar a Copa do Mundo: a hora de vestir a “amarelinha”.

Pesquisa realizada recentemente pela NielsenIQ aponta que 61% dos brasileiros entrevistados estão empolgados com o mundial. Um indício disso é que as versões masculina e feminina da camisa azul, por exemplo, esgotaram-se rapidamente nas lojas da Nike, nos últimos meses.

A plataforma OLX divulgou um estudo, com mais de 5 mil internautas, revelando que 20% dos entrevistados têm interesse em comprar algum produto para a Copa. 48% querem artigos oficiais: camisa, bandeira e bola. Nesse segmento, 56% procuram a camisa do Brasil.

Para o jornalista e ex-técnico do Flamengo, Washington Rodrigues, o Apolinho, as pessoas de fato se envolvem; “mesmo aqueles que não são muito aficionados por futebol”. Isso porque, na avaliação dele, a “amarelinha” foi realmente consagrada pela Seleção, sobretudo com a conquista da Copa de 1970.

“Aquele mundial consagrou o futebol brasileiro, no cenário internacional. Isso fez com que todos os torcedores se identifiquem muito mais com as cores da Seleção, sobretudo com a “amarelinha”; embora a azul também seja muito querida por todos. É um símbolo nacional, por isso essa identificação”, ressaltou o ex-treinador flamenguista.

Investimento

Outra informação da pesquisa da OLX se refere a quanto que o brasileiro está propenso a investir. A plataforma aponta que 35% pensam em gastar mais de R$ 750, para curtir o mundial.

Lançada em agosto, a camisa oficial da Seleção, que estreia no dia 24, contra a Sérvia, na Copa do Mundo do Catar, já é febre no comércio virtual, que vem sentindo os efeitos positivos das vendas do que – apesar do uso político – é considerado um símbolo de glórias do nosso futebol.

Ainda de acordo com o estudo, comparando-se o trimestre atual ao passado, houve um aumento de 300%, na procura por camisas da Seleção e um crescimento de 112%, nas vendas virtuais.

Nos sites e lojas de artigos esportivos, a oficial pode ser comprada, em média, por R$ 160 a R$ 350.

Comércio de rua se anima

Nas ruas do Centro de Niterói, podem ser encontrados valores mais em conta, que oscilam entre R$ 20 e R$ 100.

A vendedora Adriana Cerqueira destaca que está “vendendo bem” a camisa amarela da Seleção. “Temos mais na cor amarela mesmo; infantil e adulto. Há poucas opções de azul e verde. Quanto mais próximos à Copa, a tendência é que saia mais camisa amarela”.

Para a ambulante Maria de Jesus, o maior número de vendas é, também, da amarela. Mas ela pondera que a venda, neste momento, está “mais ou menos”. “Agora é que vai começar, por causa da Copa do Mundo. A azul também sai. A branca e a verde vendem pouco”.

Outra vendedora, Juliana Vargas acredita que, com o início do mundial, a tendência é que se venda ainda mais camisas do Brasil. “Durante as eleições, o povo comprou muito. Agora deu uma leve parada, mas, com a proximidade da Copa, a gente vende mais, de novo. Aqui, só vendemos a amarela”.

A gerente Letícia Moraes ressalta que a blusa do Brasil obteve um aumento significativo nas vendas, no feriado de 7 de setembro. “Chegamos a vender 100 blusas por dia. A amarela e a azul são as que mais saem”.

Como tudo começou

No último dia 2, a TRIBUNA destacou que a camisa da Seleção Brasileira de futebol foi criada em 1953, pelo escritor e desenhista gaúcho Aldyr Garcia Schlee (1934-2018). Ele tinha 19 anos quando fez o desenho verde-amarelo da camiseta brasileira para um concurso promovido pelo jornal carioca Correio da Manhã, no objetivo de substituir o amaldiçoado – e “pé frio” – uniforme branco e azul, usado pela equipe derrotada no Macaranã, pelo Uruguai, em 1950.

Em 2014, ele contou ao jornal Zero Hora que foi na agência da Varig, em Pelotas, buscar os jornais do dia, entre eles, o Correio da Manhã. “Na terceira página, lá estava o meu desenho, com a manchete: esta será a nova camisa do Brasil. Fiquei louco. Nem sei como cheguei ao trabalho”, disse Schlee.

A apresentação do novo uniforme ocorreu em 20 de janeiro de 1954, em grande festa, no Maracanã. A estreia oficial foi no jogo Brasil e Chile, em Santiago, pelas eliminatórias da Copa da Suíça. O primeiro gol do Brasil com a nova camisa foi marcado por Baltazar, o “cabecinha de ouro”, em 28 de fevereiro de 1954.

Escritor consagrado no Rio Grande do Sul, com 12 livros escritos, Schlee construiu uma extensa e sólida biografia como ilustrador de imprensa e artista gráfico.

Em seu site, a CBF diz:

“A camisa amarela faz parte do imaginário do povo brasileiro e nós devemos isso a Aldyr Schlee”. Que venha a Copa.