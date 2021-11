Copa do Mundo: Itália e Portugal caem na mesma chave da repescagem

Itália e Portugal, os dois últimos campeões europeus, podem disputar uma vaga da Copa do Mundo de 2022 (Catar) agora que foram sorteados na mesma chave da repescagem europeia nesta sexta-feira (26).

Os 12 times, 10 dos quais ficaram em segundo lugar em seus grupos, foram divididos em três chaves de quatro times, cada uma com suas próprias semifinais e finais.

O time vencedor de cada chave se classifica para a Copa do Catar, o que significa que ou Itália ou Portugal não disputará o torneio.

A Itália, que conquistou a Euro em julho deste ano, e Portugal, campeão europeu em 2016, disputarão suas partidas de semifinais em casa, respectivamente contra a Macedônia do Norte e a Turquia.

Caso os dois pesos-pesados avancem, Portugal terá a vantagem de jogar em casa na final.

“Poderia ter sido um pouco melhor, com certeza”, disse o técnico da seleção italiana, Roberto Mancini, à rede RAI2. “Estamos confiantes e positivos, especialmente nos momentos mais difíceis”, declarou.

“Assim como nós teríamos evitado eles [Portugal] com prazer, provavelmente eles também nos teriam evitado. Teremos que jogar uma ótima partida [contra a Macedônia do Norte], depois veremos na final”, afirmou.

Não conseguir avançar seria um grande contratempo para a tetracampeã mundial Itália, que não disputou a edição de 2018. Foi a primeira vez em 60 anos que o time não se classificou.

O País de Gales, que anseia disputar sua primeira Copa do Mundo em 64 anos, foi sorteado na mesma chave da Escócia, que não se classifica desde 1998.

“Nós nos demos uma grande oportunidade. Trabalhamos duro como nunca para terminar em segundo e conseguir a rodada em casa. Temos tudo em jogo”, disse o treinador dos galeses, Robert Page, à rede BBC.

Torcedores mais velhos do País de Gales ainda ficam com os batimentos cardíacos acelerados quando pensam na repescagem para o Mundial de 1977 contra a Escócia.

No jogo disputado no estádio Anfield, do Liverpool, os escoceses saíram na frente com um pênalti concedido por toque de mão, embora replays tenham mostrado que o toque foi do atacante escocês Joe Jordan.

A Escócia venceu por 2 a 0 e conseguiu uma vaga na Copa do Mundo da Argentina no ano seguinte.

Oito anos depois, os escoceses conseguiram um empate vital em Cardiff para jogar no Mundial do México de 1986, mas a comemoração durou pouco, após o técnico Jock Stein ter um infarto na lateral do campo e morrer no vestiário pouco depois.

Repescagem Europeia

Chave A

Semifinal 1: Escócia x Ucrânia

Semifinal 2: País de Gales x Áustria

Chave B

Semifinal 3: Rússia x Polônia

Semifinal 4: Suécia x República Tcheca

Chave C

Semifinal 5: Itália x Macedônia do Norte

Semifinal 6: Portugal x Turquia

Repescagem Intercontinental

Representante da Confederação Asiática de Futebol x Representante da Conmebol

Representante da Concacaf x Representante da Confederação de Futebol da Oceania