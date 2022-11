Copa do Mundo e Natal impulsionam contratações temporárias

Segundo estimativa da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) a expectativa de contratação de temporários é a maior em nove anos, com a abertura de 680 mil vagas até dezembro, ao menos 115 mil a mais do que no ano passado.

As boas perspectivas são confirmadas pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) que estima que o final de semana da Black Friday, no fim do mês, deve movimentar cerca de R$4 bilhões, 1,3% a mais que em 2021, abrindo o caminho para a temporada agitada do comércio, em dezembro. A confederação ainda aponta que o fluxo de consumidores nas lojas já é 3,1% maior que o do período imediatamente anterior à pandemia.

Gabriela Mative, Diretora de Operações da Luandre, enfatiza que “o aumento da demanda no comércio, sem dúvida, é um fator preponderante na decisão de contratação. As empresas de varejo, físico e online, já começam a perceber indícios de como serão as vendas entre setembro e outubro, termômetro que orienta a programação para as contratações de fim de ano”.

Ela explica que identificar o aumento da demanda com antecedência é um fator determinante para as empresas dimensionarem a necessidade e o volume de contratações, pois o aumento de demanda é um dos critérios que permite a contratação de profissionais temporários. “Identificada a necessidade, é importante também avaliar que tipo de profissional será necessário e definir o perfil com antecedência para tornar o processo de atração e seleção mais ágil e efetivo”.

Gabriela Mative complementa que muitas empresas ainda estão realizando seleções neste mês para completar o quadro de funcionários em dezembro e que, sem dúvida, é um momento precioso para quem está disponível para o mercado de trabalho aproveitar as oportunidades.

A consultoria tem mais de 1800 vagas disponíveis entre temporárias e efetivas para o varejo e mais de 5.000 vagas abertas e em seleção, em diferentes segmentos. Os candidatos interessados devem se cadastrar gratuitamente no site candidato.luandre.com.br.