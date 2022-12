Copa do Mundo: campanha do 7×1 é a melhor do Brasil desde o penta

A eliminação da seleção brasileira para a Croácia, ontem (9), na Copa do Mundo do Catar 2022 não representou apenas o adiamento do sonho do hexa, mas também a manutenção de uma ingrata marca. A campanha do maior vexame do Brasil no futebol, em 2014, ao mesmo tempo continua sendo a melhor desde a conquista do pentacampeonato, em 2002.

Na Copa do Mundo realizada no Brasil, o time então comandado por Luiz Felipe Scolari foi humilhado pela Alemanha nas semifinais, por 7×1, e derrotado por 3×0 pela Holanda na disputa do terceiro lugar. Os resultados deram ao time brasileiro o quarto lugar no torneio. Melhor classificação desde a conquista do quinto título.

Felipão é o responsável pelas duas melhores campanhas do Brasil em Copas nos últimos 20 anos

Em 2006, primeira Copa disputada após o penta, na Alemanha, a estrelada seleção comandada por Carlos Alberto Parreira foi eliminada nas quartas de final para a França, por 1×0, gol de Thierry Henry. O Brasil fechou a participação com o quinto lugar na classificação geral.

Quatro anos depois, em 2010, na África do Sul, novo revés nas quartas de final. O elenco convocado pelo técnico Dunga perdeu de virada para a Holanda, por 2×1, com show de Wesley Sneijder. A Canarinho encerrou a competição com o sexto lugar.

LEIA MAIS

Brasil perde para a Croácia e está fora da Copa do Mundo

Tite confirma saída da Seleção Brasileira

Na primeira Copa do Mundo da era Tite, em 2018, na Rússia, a eliminação para a “ótima geração belga” jogou um balde de água fria no sonho da sexta estrela. A “maldição das quartas de final” se fez presente na derrota por 2×1 para a Bérgica e a sexta colocação para o Brasil na classificação geral.

Em 2022, o Brasil ficou com a oitava posição na classificação geral. Além disso, caso vença a Copa do Mundo em 2026, o intervalo entre duas conquistas será de 24 anos, o mesmo entre os títulos de 1970 e 1994, até então o maior hiato do time brasileiro.

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil