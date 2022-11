Copa do Mundo: Alemanha sai atrás, mas busca empate com a Espanha

A Alemanha estreou mal na Copa do Mundo 2022, no Catar, com derrota para o Japão. Tudo caminhava para outro revés, para Espanha, na tarde deste domingo (27). Mas o empate em 1×1, conseguido no finazinho da partida, deixou a tetracampeã viva na Copa, ainda que na lanterna do Grupo E, com apenas um jogo a disputar.

O jogo começou com os espanhóis, que venceram a Costa Rica por 7×0 na estreia, indo ao ataque. No entanto, ainda no primeiro tempo, o zagueiro Rüdiger, do Real Madrid, abriu o placar de cabeça para os alemães. Mas o gol foi anulado por impedimento. As equipes foram para os vestiário com o placar inalterado.

Na etapa final os gols saíram de jogadores que vieram do banco de reservas. O técnico da “fúria”, Luís Enrique, colocou o atacante Morata em campo. Coube a ele dar números iniciais ao jogo. Expanha 1×0. A derrota ainda não eliminava os germânicos, mas coloca a classificação como improvável.

Aos 38 minutos da etapa final, Niclas Fülkrug, colocado no jogo pelo técnico Hans-Dieter Flick também no segundo tempo, arrancou o empate. Final Espanha 1×1 Alemanha. Os espanhóis lideram o grupo com quatro pontos em dois jogos. A alemanha está na quarta colocação com apenas um.

Se Espanha e Alemanha derrotarem respectivamente Japão e Costa Rica, na próxima rodada, estarão garantidas nas oitavas de final. Com a vitória da Costa Rica sobre o Japão no primeiro jogo deste domingo, o grupo ficou embolado. Ambas têm três pontos, com os asiáticos levando vantagem no critério de saldo de gols e ficando à frente na tabela.

