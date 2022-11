COP 27: Lula reforça compromisso com acordos climáticos e segurança alimentar

Presidente eleito sugere que Brasil sedie a COP 30, em 2025

Saulo Andrade

Crescentes tensões geopolíticas; volta do risco da guerra nuclear; crise de abastecimento de alimentos e energia; erosão da biodiversidade; aumento das desigualdades. Estas foram algumas das temáticas abordadas pelo presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira (16), na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 27, no Egito.

Destacando o fato de o país ter 30 milhões de hectares de terras degradadas, Lula disse que – no que se refere à segurança alimentar – o Brasil possui conhecimento tecnológico para “torná-las agricultáveis”. Ou seja: não precisamos desmatar sequer “um metro de floresta” para continuarmos a ser “um dos maiores produtores de alimentos do mundo”. Ele propôs a instituição de uma “Aliança Mundial pela Segurança Alimentar”.

“Este é um desafio que se impõe a nós, brasileiros, e aos demais países produtores de alimentos. Por isso, estamos propondo uma Aliança Mundial pela Segurança Alimentar, pelo fim da fome e pela redução das desigualdades, com total responsabilidade climática”.

Outra proposta de seu futuro governo, que começa em 1º de janeiro de 2023, é a realização da Cúpula dos Países Membros do Tratado de Cooperação Amazônica. Neste sentido, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, segundo Lula, poderão, “pela primeira vez”, debater, “de forma soberana”, a “promoção do desenvolvimento integrado da região, com inclusão social e responsabilidade climática”.

Enfatizando seu compromisso de enfrentar a mudança do clima, alinhado a compromissos acordados em Paris, “orientados pela busca da descarbonização da economia global”, Lula ofereceu o Brasil como sede da COP 30, em 2025, ressaltando, ainda, que, em 2024, o país presidirá o G20.

“Estejam certos de que a agenda climática será uma das nossas prioridades”, destacou.

‘Estamos de volta’

Lula chamou a atenção para o fato de que “o mundo sente falta do Brasil” e dele ser um mandatário que, recém-eleito, “antes mesmo de sua posse”, participa do evento. Na avaliação dele, trata-se do “reconhecimento de que o mundo tem pressa de ver o Brasil participando novamente das discussões sobre o futuro do planeta e de todos os seres que nele habitam”.

“Sozinhos, estamos vulneráveis à tragédia climática. No entanto, ignoramos esses alertas. Gastamos trilhões de dólares em guerras que só trazem destruição e mortes, enquanto 900 milhões de pessoas, em todo o mundo, não têm o que comer”, disse Lula.

O presidente brasileiro eleito destacou que, mesmo em tempos difíceis e de crise, a humanidade “sempre encontrou forças para enfrentar e superar desafios”. Lula frisou que o mundo precisa de mais lideranças que atuem no sentido de frear a “escalada do aquecimento” global.

Destacando que os acordos já finalizados precisam sair do papel, o mandatário ressaltou a necessidade de se tornar disponíveis recursos para que os países em desenvolvimento, “em especial os mais pobres”, possam enfrentar as consequências de um problema criado, “em grande medida”, pelos países mais ricos, mas que atinge, de maneira “desproporcional”, os mais vulneráveis.

“Senhores e senhoras, estou hoje aqui para dizer que o Brasil está pronto para se juntar novamente aos esforços para a construção de um planeta mais saudável. De um mundo mais justo, capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes – e não apenas uma minoria privilegiada”.

Eleições e Amazônia

Lula também destacou o fato de o país ter passado, recentemente, por uma das eleições “mais decisivas” de sua história; observada, “com atenção inédita”, pelos demais países. Nas palavras dele, isso se deveu ao fato de que ela poderia ajudar a conter o avanço da extrema-direita “autoritária e antidemocrática e do negacionismo climático no mundo”.

“E também porque do resultado da eleição no Brasil dependia não apenas a paz e o bem-estar do povo brasileiro, mas também a sobrevivência da Amazônia e, portanto, do nosso planeta. Ao final de uma disputa acirrada, o povo brasileiro fez a sua escolha, e a democracia venceu. Com isso, voltam a vigorar os valores civilizatórios, o respeito aos direitos humanos e o compromisso de enfrentar, com determinação, a mudança climática”, avaliou o presidente eleito.

Desmatamento e pandemia

Lula destacou, também, números que, segundo ele, mostram ao mundo o “caminho para derrotar o desmatamento e o aquecimento global”. Numa avaliação da conjuntura política, a partir de sua observação sobre a gestão da pandemia de covid-19, ele destacou os números do PT (Partido dos Trabalhadores), na governança do Brasil.

”Entre 2004 e 2012, o país obteve uma redução de sua taxa de devastação da Amazônia em 83%, enquanto que o PIB agropecuário cresceu 75%”.

O presidente eleito ressaltou que, “infelizmente”, desde 2019, o país enfrenta um governo “desastroso”, “em todos os sentidos”. Destacando o combate ao desemprego e às desigualdades, na luta contra a pobreza e a fome, Lula disse que houve “descaso” na gestão da pandemia, “que matou 700 mil brasileiros”; além do “desrespeito aos direitos humanos, na política externa, que isolou o país do resto do mundo, e também na devastação do meio ambiente”, comparou. “Não por acaso, a frase que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é a seguinte: ‘O mundo sente saudade do Brasil’. Quero dizer que o Brasil está de volta. Está de volta para reatar os laços com o mundo e ajudar novamente a combater a fome no mundo”, sublinhou, frisando, também, que, junto a demais nações do mundo, trabalhará “contra a destruição de nossas florestas, buscando mecanismos de financiamento sustentável, para deter o avanço do aquecimento global”.