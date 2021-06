“Codim Itinerante” oferece serviços em espaços públicos

Clin será o primeiro espaço a receber o projeto

A Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) da Prefeitura de Niterói inicia, a partir desta quarta-feira (30), um serviço itinerante em espaços públicos e em comunidades. A iniciativa contará com um balcão de informações, no qual uma equipe atuará no trabalho de conscientização de mulheres da cidade. O objetivo é reforçar e esclarecer os direitos de cada uma delas, apresentando as ações realizadas pela Codim. A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) será o primeiro espaço a receber o serviço itinerante.



O Codim Itinerante, como está sendo denominado o projeto, também ajuda a intensificar a divulgação das políticas públicas desenvolvidas na cidade e orienta sobre possíveis dúvidas em relação como proceder em caso de denúncias, rede de apoio, entre outras iniciativas.



A coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres, Fernanda Sixel, ressalta a importância do acesso à informação para o rompimento do ciclo da violência. Ela destaca que o Codim Itinerante veio para falar diretamente com as mulheres e fazer com que elas tenham acesso e conhecimento sobre o funcionamento dos equipamentos e ações desenvolvidas na cidade.



“A violência contra a mulher é um problema mundial e, infelizmente, acontece diariamente. Neste sentido, realizar ações na esfera pública que combatam as diversas formas de violência, que informem as mulheres quanto aos seus direitos e promovam educação em saúde e cidadania, tornam-se necessárias e urgentes. Além disso, é importante que elas saibam que terão o acolhimento garantido para quebrar o ciclo da violência”, destaca Fernanda Sixel.



As atividades do Codim Itinerante serão realizadas pelas equipes da Coordenadoria através do eixo Diversidade. Nesta quarta-feira, a sede da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) recebe o balcão de informações. Será realizada uma roda de conversa com as garis da Clin, seguindo todos os protocolos sanitários por conta da pandemia. E, para não haver aglomeração, serão promovidos 21 encontros, sendo 10 na sede da Clin e 11 nos distritos da empresa.



“É uma honra para nós que o projeto Codim Itinerante seja iniciado pela Clin, uma vez que temos em nosso quadro de colaboradores um número significativo de mulheres e mães de família que, com certeza, poderão ter muito mais conhecimento sobre este tema tão importante, oportuno e atual. A Clin tem compromisso com políticas públicas que contribuam para o pleno exercício da cidadania”, esclarece o presidente da Clin, Luiz Fróes.



Atualmente, a Codim conta com dois equipamentos profissionais e qualificados para atender o público feminino nas mais diversas situações de violência: o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), que fica na Rua Cônsul Francisco Cruz, 49, Centro de Niterói, e a Sala Lilás, em parceria com o Tribunal de Justiça, Polícia Civil e a Prefeitura de Maricá, que funciona no Posto Regional de Polícia Técnico Científica, no IML do Barreto.