Coordenador da Câmara Municipal de Cabo Frio morre vítima da Covid-19

O coordenador operacional da Câmara Municipal de Cabo Frio, Raione Rezende, de 33 anos, é mais uma vítima fatal da Covid-19. Ele faleceu nesta segunda-feira (21) por complicações da doença. O servidor estava internado há cerca de um mês, mas não resistiu.

O sepultamento de Raione será nesta terça-feira (22), no cemitério Santa Izabel, em Cabo Frio. Em virtude do ocorrido, a presidência da Casa Legislativa decretou luto oficial de três dias. A sessão ordinária desta terça-feira (22) está suspensa.

A Câmara municipal de Cabo Frio enfrentou um surto de Covid-19 mês passado, quando alguns funcionários testaram positivo, lembrando que no ano anterior teve um servidor que também morreu por causa do coronavírus.

Em 24 de maio, o legislativo cabo-friense suspendeu as atividades de forma parcial. Na ocasião, o presidente da Casa, Miguel Alencar (DEM) decidiu adotar a medida de enfrentamento à Covid-19 visto que o prédio utilizado pela Câmara “não oferece condições mínimas de salubridade e segurança”.

As sessões, no entanto, têm ocorrido de forma presencial, uma vez por semana, com a presença de vereadores e equipe técnica. Os demais setores da Câmara estavam funcionando apenas com uma pessoa poe setor. Os demais servidores passaram a trabalhar em home office. Alguns vereadores, inclusive, chegaram a deixar de participar das sessões por conta do aumento de incidência dos casos na casa legislativa.

“A Câmara Municipal informa com profundo pesar o falecimento do coordenador operacional Raione Rezende da Silveira em decorrência de Covid-19 nesta segunda-feira (21). Neste momento de profunda dor, a Câmara manifesta aos amigos e familiares as mais sinceras condolências e se mostra solidária a dor de todos que conviveram com ele na esfera pessoal e profissional. Raione que tanto lutou pela vida, deixa esposa, dois filhos e uma legião de amigos que agora terão que aprender a conviver com a ausência”, conclui nota divulgada pela Câmara de Vereadores de Cabo Frio.