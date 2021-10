Convocação da Seleção Brasileira para a Data FIFA de novembro será na sexta-feira

Em novembro, a Seleção Brasileira enfrentará a Colômbia, no dia 11, e a Argentina, no dia 16

A próxima convocação da Seleção Brasileira acontecerá na próxima sexta-feira (29), às 11h, na sede da CBF. Após a divulgação da lista, como de costume, será realizada uma entrevista coletiva com o técnico Tite e seus auxiliares. Os dois próximos compromissos da Seleção, ambos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, serão contra Colômbia e Argentina, respectivamente.

No dia 11 de novembro, Brasil e Colômbia se enfrentam na NeoQuímica Arena, em São Paulo, a partir das 21h30min. Cinco dias depois, no dia 16 de novembro, a Seleção volta a campo para disputar sua última partida no ano, enfrentando a Argentina, em San Juan, a partir das 20h30min.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, a CBF realizará, após mais de 19 meses, sua primeira coletiva de imprensa com cobertura presencial em seu auditório. Apenas um profissional por veículo terá acesso ao local e será obrigatório o uso de máscaras durante a permanência no recinto. A CBF garantirá a geração de imagens e divulgará a convocação para todo país através de seus canais de comunicação.

Mesmo com a reabertura gradual da cobertura física, o formato com as perguntas feitas de modo virtual e em tempo real pelos jornalistas será mantido para esta coletiva. Os veículos interessados em participar da coletiva na modalidade virtual devem solicitar credenciamento através de e-mail encaminhado para a assessoria de imprensa da CBF (convocacao@cbf.com.br), até as 14h do dia 28 de outubro.