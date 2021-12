Conversão para GNV dispara em Niterói

Empresários do setor de instalação de GNV em Niterói estão percebendo o aumento na venda dos kits de 50% a 60%. A escolha pelo combustível natural é representada também em dados do Detran-RJ onde mostram a frota adaptada com o gás na cidade. A economia do abastecimento, visto a alta do preço da gasolina, e desconto de 75% no valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) estão relacionados com a opção pela adaptação dos veículos.

O empresário André Monteiro, que trabalha com instalação de kits GNV em São Lourenço, disse que os pedidos aumentaram em 60% em agosto, setembro, outubro e novembro de 2021, no comparativo com os mesmos meses de 2020. O equipamento mais vendido é o kit de 15m³, de 5ª geração, que está custando entre R$ 4.900 até R$ 5.100 dependendo da forma de pagamento. “O aumento é muito grande e é preciso que a pessoa tenha o cuidado de escolher itens de qualidade. É fundamental estar em dia com as manutenções periódicas”, frisou.

O vendedor Elvis Henrique, que trabalha instalando esses equipamentos no Centro de Niterói, também percebeu aumento de 50% na procura pela alternativa do combustível. A média era instalação de 10 kits por semana e atualmente esse número saltou para 15, com o campeão de vendas também sendo o kit de 15m³, que custa em média R$ 4 mil. “Hoje em dia, o carro não perde quase nada de potência quando o GNV é instalado. É muito recomendado pela economia”, resumiu.

A frota de veículos que possui GNV em Niterói: Diesel + GNV (1); Etanol + GNV (926); Gasolina + GNV (15.923); GNV (1); e Flex, que é Etanol, gasolina e GNV (21.967). A soma total é de 38.818 veículos, o que corresponde a 12,72% do total de veículos registrados com análise de todos os combustíveis que em outubro de 2021 foi de 305.139.

No mesmo mês de 2020, foram registrados 37.416 veículos com GNV na cidade, de um total de 301.368; sendo Diesel + GNV (1); Etanol + GNV (920); Gasolina + GNV (15.954); GNV (1); e Flex (20.540). Ou seja: o aumento em 12 meses foi de 3,74%.

PREÇOS ALTOS, MAS AINDA VANTAJOSOS

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulga semanalmente os preços dos combustíveis nos municípios. Em Niterói, o valor médio entre 21 e 27 de novembro, do GNV foi de R$ 4,055, sendo o valor mínimo de R$ 3,899 e o máximo de R$ 4,199 o metro cúbico.

O abastecimento de um veículo com o cilindro de 7,5m³ em um posto que custa o valor mínimo de R$ 3,899 o m³ custaria R$ 29,24, enquanto o valor mais caro, R$ 4,199 custaria R$ 31,49, uma diferença de R$ 2,25. Se esse abastecimento for semanal, considerando o mês de quatro semanas, a diferença é de R$ 9 ou 2,3m³ do valor mais barato.